Rinnovo Calabria, ANEDDOTO senza discussioni! Capitano rossonero STUPITO da... ULTIMISSIME

Rinnovo Calabria. aneddoto senza discussioni: il capitano del Milan non ha mai chiesto 4 milioni di euro per prolungare il contratto

Come riportato da Tuttosport, piovono conferme sulle indiscrezioni circolate ieri in merito al rinnovo di Davide Calabria, tema caldissimo del calciomercato Milan vista l’imminente scadenza fissata a giugno del 2025.

Calabria, che vuole restare in rossonero e aspetta un segnale dalla società, non ha mai avanzato nessuna richiesta specifica visto che una trattativa vera e propria non è mai partita. False dunque le voci che volevano il capitano rossonero aver avanzato una proposta di 4 milioni a fronte dei 2 attualmente percepiti. I prossimi mesi saranno dunque decisivi in un senso o nell’altro.