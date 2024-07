Rinnovo Calabria, PERICOLOSO stallo tra le parti! C'è QUESTO rischio concreto ma Fonseca... ULTIMISSIME

Rinnovo Calabria, pericoloso stallo tra le parti sul contratto in scadenza a giugno del 2025: Fonseca vuole tenerlo

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, uno dei temi aperti nel calciomercato Milan è anche quello relativo al rinnovo di Davide Calabria, in scadenza attualmente a giugno del 2025.

Ad oggi non ci sono stati passi avanti significativi visto che il terzino italiano chiede un importante adeguamento rispetto agli attuali 2.2 milioni per prolungare fino al 2027. Lo scenario concreto è che Calabria inizi la stagione con il contratto in scadenza anche perchè Fonseca è stato chiaro: lo vuole in rosa con Florenzi in uscita.