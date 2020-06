Rientro Ibrahimovic: il recupero procede bene, in campo per fine giugno

Rientro Ibrahimovic: il centravanti svedese ieri si è sottoposto a risonanza che ha dato esisto positivo. Rientro in campo per fine giugno

Rientro Ibrahimovic: ieri vi abbiamo raccontato della risonanza magnetica effettuata dal centravanti svedese presso il centro medico Comubus a Milano. Il test ha dato esito positivo rilanciando così le possibilità per Ibra di tornare in campo già a fine giugno.

Zlatan salterà dunque sicuramente la sfida di campionato contro il Lecce, ma potrebbe essere a disposizione di Pioli per la gara del prossimo 28 giugno in casa contro la Roma per poi essere totalmente recuperato per affrontare al meglio le tre gare di luglio contro Spal, Lazio e Juventus.