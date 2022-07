Ricordi di Villejuif? Le dichiarazioni di Adli

Yacine Adli ha voluto ricordare anche il percorso fatto a Villejuif, un posto speciale per il giovanissimo centrocampista francese

Yacine Adli ha parlato della sua infanzia a Villejuif. Le sue parole a Milan Tv:

«Villejuif è un posto davvero importante per me. Sono cresciuto lì e cercherò di aiutare i giovani giocatori della mia città ad avere le stesse opportunità che ho avuto io con l’associazione che cerca di condividere i nostri valori. Ora siamo reduci da tempi duri perchè un giocatore della nostra associazione, Zinedine, è venuto a mancare. Quindi ancora una volta ci tengo a esprimere le mie condoglianze e spero riposi in pace».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE