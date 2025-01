Ricci Milan, arriva l’indiscrezione che stappa il mercato! Assalto pronto, cosa succede

Ricci Milan, clamorosa indiscrezione in vista di giugno: i rossoneri pronti all’assalto, arriverà lui in mediana. Tutti i dettagli

Importante aggiornamento sul calciomercato Milan fornito da Marco Conterio, noto giornalista, sul proprio profilo di X:

PAROLE – «Il Milan forte su Samuele Ricci per l’estate I rossoneri sono molto interessati al centrocampista fresco di rinnovo col Torino fino al 2028. Il club di Cairo e del ds Vagnati non si siede neanche al tavolo per gennaio, i rossoneri si muoveranno concretamente solo dopo il mercato. Torino già al lavoro per il presente (attaccante pronto subito e forse un centrocampista) ma già anche per la prossima stagione. Così come il Milan che ha messo Ricci in testa alla lista degli obiettivi per la mediana in estate».