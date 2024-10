Ricci Milan, sguardo fisso sul centrocampista: Cairo ha fissato il prezzo

Ricci Milan, sguardo fisso sul centrocampista: le ultimissime notizie sulla squadra rossonera. Urbano Cairo ha fissato il prezzo

Non è un mistero: Ricci del Torino potrebbe diventare nel breve termine un obiettivo del calciomercato Milan. Il classe 2001, in quest’inizio di stagione ha sorpreso tutti sia con la maglia granata che con quella della Nazionale.

Urbano Cairo, per far partire il suo gioiellino, vuole una cifra non inferiore ai 30 milioni di euro. Inoltre, una possibile trattativa, ad oggi si potrebbe solamente intavolare in estate.