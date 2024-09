Ricci Milan, il centrocampista PIACE TANTISSIMO ai rossoneri: AFFFONDO a gennaio possibile? Le ultimissime notizie

Samuele Ricci, in quest’inizio di stagione con il Torino (in testa assieme al Milan in campionato), sta stupendo tutti. Il centrocampista, infatti, ha anche giocato titolare nelle due partite della Nazionale in Nations League.

Già da tempo è un obiettivo del calciomercato Milan. La trattativa per quanto riguarda gennaio, però, si preannuncia molto complicata. Difficilmente, infatti, i granata si priveranno di un loro punto cardine a metà stagione. A luglio invece tutto potrebbe cambiare.