Reijnders a Sky: «Voglio il gol in Champions, sorpreso dal rosso di sabato». Poi cita due leggende rossonere

Intervenuto a Sky, Tijjani Reijnders ha parlato così alla vigilia di Milan–Brugge:

PAROLE – «Sto bene, parlare italiano per me è un po’ difficile ma ci provo. È stato il mio primo rosso in carriera, non me lo aspettavo così. Non sono uno che gioca sporco in campo, purtroppo è arrivato così. Ambiente sereno? Sì, sappiamo che dobbiamo dare di più rispetto a quanto fatto con la Fiorentina, non è stata una partita positiva per noi. Dovevamo cambiare, abbiamo fatto bene con l’Udinese e ora dobbiamo farlo anche in Champions League: non abbiamo ancora vinto in Europa e dobbiamo farlo. Gol in Champions? Sì, lo voglio veramente. Ho segnato in Conference, in Europa League e ora mi manca la Champions. Domani mi aspetto di essere importante per la squadra, va bene anche un assist. Conosco Gullitt abbastanza bene, ho giocato con suo figlio all’AZ. In vacanza ci siamo incontrati, mi ha detto solo cose buone del Milan. È stato un grandissimo giocatore. Seedorf l’ho visto due volte, mi ha dato qualche consiglio».