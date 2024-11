Reijnders a Milan Tv: «Il mio assist non conta, dobbiamo migliorare questo dopo la sosta. I gol…». L’intervista dopo Cagliari Milan

Reijnders è intervenuto ai microfoni di Milan Tv dopo il clamoroso pareggio del Milan contro il Cagliari.

L’ANALISI – «Volevamo partire forte, ma credo ci sia mancata lucidità nei primi minuti e loro hanno trovato il gol. Fortunatamente siamo riusciti a rimontare ma abbiamo concesso ancora un gol su un cross, è un gran peccato».

ASSIST A LEAO – «Oggi non è stato abbastanza. Fare gol o assist è sempre bello ma non è quello che conta al momento. Dobbiamo guardare avanti e dopo la sosta dobbiamo migliorare la nostra fase difensiva perché non è possibile concedere gol del genere».