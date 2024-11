Reijnders Milan, adesso il rinnovo è sempre più vicino: ecco le cifre del prolungamento

Reijnders Milan, adesso il rinnovo dell’olandese è sempre più vicino: ecco le cifre del prolungamento dettate dal club rossonero

Come riporta il Corriere dello Sport questa mattina, Reijnders e il Milan sono ad un passo dall’accordo per il rinnovo di contratto. Il prolungamento dovrebbe arrivare fino al 2030 a 4-5 milioni annui.

L’olandese è ormai una pedina fondamentale nel club rossonero e Fonseca non può fare a meno di lui in mezzo al campo. La coppia con Fofana continua a rendere e a essere la cosa migliore vista nel Milan in questo avvio.