Reijnders pronto a riabbracciare il Milan: vacanze terminate, quando sarà a Milanello. La DATA

Reijnders pronto a riabbracciare il Milan: vacanze terminate per il centrocampista, quando sarà a Milanello. La DATA

Quella di domani sarà una giornata molto importante in casa Milan. Saranno infatti le prime ore di Pavlovic da giocatore rossonero a tutti gli effetti dopo l’ufficialità del suo trasferimento.

Ma non solo. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com a Milanello sono attesi anche i due francesi Theo Hernandez e Maignan e il centrocampista olandese Reijnders. Per lui test fisici di inizio stagione in programma nelle prossime ore.