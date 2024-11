Reijnders Milan, piovono conferme assolute! Questa squadra di Premier ci sta provando seriamente

Reijnders Milan, conferme assolute sull’interesse del Tottenham per il centrocampista olandese: tutti i dettagli

Come riportato da Football Insider, piovono conferme nel calciomercato Milan sull’interesse della Premier League per un centrocampista cardine della squadra rossonera di Paulo Fonseca.

Il Tottenham lavora per ingaggiare un centrocampista a gennaio. Ciò avviene in mezzo all’interesse per Reijnders, anche se fonti affermano che un accordo a gennaio è “altamente improbabile”. Se decidessero di aumentare l’interesse, bisognerà aspettare l’estate. Dal canto suo il Milan non ha alcuna intenzione di privarsi dell’ex AZ Alkmaar.