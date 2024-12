Reijnders Milan, numeri da urlo dopo la doppietta all’Empoli: il dato in Serie A del centrocampista olandese decisivo ieri a San Siro

Reijnders è stato decisivo ancora una volta per il Milan grazie alla doppietta segnata ieri all’Empoli.

Con i due gol a San Siro il centrocampista olandese è già arrivato a quota 3 reti in Serie A in 12 partite, tante quanto quelle registrate in tutto lo scorso campionato in 36 presenze. Reijnders, tra l’altro, non segnava una doppietta in un campionato dal 29 maggio 2022, quando giocava con l’AZ.