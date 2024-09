Reijnders Milan, l’olandese CAMBIA posizione? La TENTAZIONE di Fonseca è da URLO, messaggio al centrocampista

Reijnders-Milan, l’olandese potrebbe cambiare posizione a partire dal Venezia: Fonseca lo piazza come trequartista? Ultime

eCome riferito da calciomercato.com, Paulo Fonseca potrebbe cambiare la posizione di Tijjani Reijnders nello scacchiere tattico del Milan:

PAROLE – «Prima ipotesi: cambiare assetto tattico, passando a un 4-3-3 maggiormente equilibrato e dando maggior spazio di manovra a Tijjani Reijnders. Si guardi come, sabato e questa sera, Koeman ha utilizzato il centrocampista rossonero durante le sfide dell’Olanda con Bosnia e Germania in Nations League. Il commissario tecnico lo ha schierato come fulcro del suo centrocampo a tre. L’olandese si abbassava davanti alla difesa in fase di non possesso e si alzava sulla trequarti durante le azioni offensive, duettando e dando maggiori geometrie alle proposte offensive. Un’opzione replicabile anche al Milan, inserendo due mediani di sostanza (come Fofana e uno tra Musah, lo stesso Loftus-Cheek e i giovani Vos e Zeroli) che darebbero maggiore protezione alla difesa, regalando maggior spazio centrale a Reijnders, che potrebbe essere più libero di avanzare sulla trequarti e dialogare con Pulisic a destra e Leao sulla sinistra dietro alla punta centrale Morata o Abraham. Un 4-3-3 di facciata, pronto a mutarsi in base ai contesti e alle situazioni».