Reijnders a DAZN: «Il Milan va in campo per i titoli, non siamo soddisfatti»

Reijnders a DAZN. Le dichiarazioni del giocatore rossonero al termine della partita di Serie A giocata contro l’Empoli

Reijnders ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Milan–Empoli. Ecco l’intervista del giocatore. Il calciatore olandese, oggi autore di una doppietta, ha anche vinto il premio di migliore in campo.

LE PAROLE – «Non abbiamo fatto niente, dobbiamo ancora continuare a spingere. Sono contento per i due gol. Nove punti dalla prima? Il Milan va in campo per i titoli, non siamo ancora soddisfatti della classifica».