Reijnders: «Il Milan è un grande club in cui giocare. Rinnovo? Non ho ancora firmato, ma è una bella ricompensa»

Reijnders a Ziggo Sport Rondo ha fatto un annuncio sul suo rinnovo di contratto col Milan e non solo.

QUANTO MANCA PER IL RINNOVO – «Non ho ancora firmato, deve ancora succedere, ma siamo sulla buona strada. È una bella ricompensa che il Milan vuole darmi. Estendere il contratto dopo un anno non capita spesso. Il Milan è un grande club in cui giocare. È bello vedere l’apprezzamento».

FEELING CON MILAN – «In questo momento mi sento molto bene. Ovviamente questo mi aiuta a raggiungere i miei obiettivi. Quindi si, mi ci trovo bene in città».