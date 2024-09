Rebic, Corvino ESALTA l’ex Milan: parole al MIELE sull’attaccante croato

Rebic, Pantaleo Corvino esalta l’ex attaccante croato del Milan: parole al miele del dirigente sull’ultima colpo di mercato

Pantaleo Corvino, dirigente del Lecce, ha parlato a Tuttosport dell’ultimo calciomercato. Queste le parole sull’ex Milan Rebic:

REBIC – «Falcone, Baschirotto, Dorgu, Berisha, Ramadani, Gallo e via dicendo sono già seguiti anche da grandi club. E come vedete ci sono anche degli italiani… Rebic, a 30 anni, ha scelto il Lecce per ritrovare motivazioni forti e tornare il giocatore che si laureò vicecampione del mondo e vinse lo scudetto col Milan. Confidiamo di aver trovato un giocatore importante che può darci una grande mano».

