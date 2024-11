Real Madrid Milan, grande notizia per Ancelotti: il fenomeno torna in gruppo. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Mancano ormai poco più di 24 ore dall’inizio del match tra Real Madrid e Milan, le due squadre più titolate in Champions League. Per questa sfida, Carlo Ancelotti, potrà nuovamente contare su un fenomeno.

Rodrygo, infatti, quest’oggi è tornato ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo. Proprio per questa ragione, difficilmente, il tecnico ex rossonero si priverà del talento brasiliano ex Santos..