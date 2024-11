Real Madrid Milan, Blancos a riposo questo weekend: cosa è successo. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

La prossima partita del Milan in Champions League sarà contro i campioni in carica: il Real Madrid della vecchia conoscenza Carlo Ancelotti.

La squadra di Madrid, questo weekend, non giocherà. Il match contro il Valencia, a causa di una tremenda alluvione, è stato infatti rinviato. Il tecnico ex rossonero potrà dunque contare su una squadra più fresca per l’impegno di martedì.