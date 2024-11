Real Madrid Milan, Marchetti esalta i rossoneri: «Non è stata la vittoria del Milan di Leao, ma del Milan con Leao». Le sue parole

Luca Marchetti, in un’editoriale per TMW, ha elogiato la vittoria del Milan contro il Real Madrid.

REAL MADRID MILAN – «Di sicuro coraggio, concentrazione e sfrontatezza sono tutte caratteristiche che ha avuto il Milan che a Madrid è andato a prendersi la vittoria. Quasi insperata, visto quello che era successo nelle ultime gare dei rossoneri. Quasi scontata, una volta vista la partita. Il Milan giocando in maniera molto semplice e tremendamente efficace ha messo a nudo tutte le difficoltà del Real Madrid e ci ha affondato dentro la partita. Si è parlato tanto, tantissimo, di Leao in questo periodo. A Madrid Leao lo abbiamo visto e ha saputo fare la differenza. Ma il bello della vittoria spagnola è che non è stata la vittoria del Milan di Leao, ma del Milan CON Leao. »