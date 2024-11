Real Madrid Milan, Fonseca: «Partita della svolta? Speriamo di sì!». Le dichiarazioni del tecnico rossonero dopo il match

Fonseca ha parlato in zona mista dopo la vittoria clamorosa del Milan al Bernabeu per 1-3 contro il Real Madrid di Ancelotti. Di seguito la battuta riguardo la possibile partita della svolta.

PARTITA DELLA SVOLTA PER IL FUTURO DEL MILAN – «Mi hanno fatto questa domanda tante volte da quando sono arrivato in Italia. Speriamo di sì, speriamo sempre di sì. Questa è una partita diversa, devo dire onestamente che quando facciamo queste partite io sono anche più fiducioso di quando giochiamo in Italia».