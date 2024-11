Real Madrid Milan, Fonseca spiazza tutti in formazione: la scelta fa discutere. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Questa sera, allo stadio Santiago Bernabeu, andrà in scena il match tra il Real Madrid e il Milan, valido per la quarta giornata del girone di Champions League.

Paulo Fonseca, per questa delicatissima sfida, potrebbe prendere una decisione davvero sorprendente in formazione. Come riporta La Gazzetta dello Sport sulla fascia destra dovrebbe partire titolare lo statunitense Musah al posto di Samuel Chukwueze.