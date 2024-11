Real Madrid Milan, Fonseca lo rilancia? L’ultima novità non lascia dubbi! Il tecnico ha questa speranza

Real Madrid Milan, Paulo Fonseca è pronto a rilanciare Rafael Leao nella sfida di domani sera contro i Blancos: le ultime

Come riferito dal Corriere della Sera, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, deciderà solo oggi chi partirà dell’inizio domani contro il Real Madrid, ma la sensazione è che Rafael Leao potrebbe tornare finalmente titolare dopo le ultime esclusioni contro Napoli e Monza

La sua speranza è che in una notte come quella di domani sera Rafa trovi quelle motivazioni che in campionato purtroppo spesso gli mancano. A Leao il compito di reagire.