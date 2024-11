Real Madrid Milan, Fonseca si gioca la carta Emerson Royal: sarà lui a dover contenere Vinicius Jr. Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

Il Milan di Paulo Fonseca, dopo la vittoria per 0-1 nella decima giornata di campionato contro il Monza, si appresta ad affrontare il Real Madrid in Champions League. Per questa delicatissima sfida il tecnico ha deciso di puntare su Emerson Royal.

Sarà dunque il terzino brasiliano ad aver il difficilissimo compito di contenere il fuoriclasse Vinicius Junior.