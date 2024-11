Real Madrid Milan, partita del cuore per Brahim Diaz: nei sui anni in rossonero…Le ultimissime notizie sul grande match

Questa sera, allo stadio Santiago Bernabeu, andrà in scena il match tra il Real Madrid e il Milan. Oltre al fascino incondizionato di questa sfida (che mette a confronto le due squadre più titolate della Champions League), sarà anche speciale per un altro motivo.

Brahim Diaz, grande ex della gara, affronterà il Milan per la prima volta in partite ufficiali. Con la maglia rossonera il calciatore marocchino ha totalizzato ben 124 presenze.