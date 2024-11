Real Madrid Milan 2009, l’ultima vittoria al Bernabeu: Pato da impazzire…Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Questa sera andrà in scena al Santiago Bernabeu il match tra il Real Madrid e il Milan di Champions League, sfida che mette a confronto le due squadre più titolate della competizione.

L’ultima vittoria rossonera in questo stadio risale al 21 ottobre 2009. Quella partita finì 2-3 e per il Milan andò in gol Pato con una doppietta e Andrea Pirlo, con una conclusione da fuori area meravigliosa.