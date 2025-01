Real Madrid Barcellona, i blaugrana dominano la finale: Ancelotti perde la Supercoppa!

Condividi via email

Real Madrid Barcellona, i blaugrana dominano la finale e vincono per 5-2: Ancelotti perde la Supercoppa e il settimo trofeo della stagione 2023/24

Real Madrid Barcellona finisce con il risultato di 2-5 in favore degli uomini di Flick. Ancelotti, ex allenatore del Milan, perde l’occasione di vincere il trofeo che sarebbe stato il settimo della super stagione 2023/24 del club madridista.

Apre le danze Mbappe, prima dell’uragano Barça: reti di Yamal, Lewandowski, Raphinha e Balde che chiudono il primo tempo in rimonta per 4-1. Nella ripresa arrivano le reti di Raphinha prima, doppietta per il brasiliano, e di Rodrygo dopo con una super punizione. La coppa va al Barcellona.