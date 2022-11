Ravanelli sul contatto Rebic-Terracciano: «Non c’è assolutamente fallo: il portiere esce in ritardo e va addosso al croato». Le parole dell’ex calciatore

Fabrizio Ravanelli ha commentato ai microfoni di pressini il contatto tra Rebic e Terracciano che ha portato alla rete vittoria del Milan contro la Fiorentina. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«In questo caso ha sbagliato il portiere, perché Rebic è in anticipo: è Terracciano che sbaglia. In questo caso non c’è assolutamente fallo. Rebic è davanti al portiere e salta prima: il portiere esce in ritardo e va addosso al croato»