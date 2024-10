Raspadori Milan, Ceccarini consiglia il colpo: può arrivare in questo modo. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Niccolò Ceccarini, in un editoriale per TMW, ha parlato della possibilità di Raspadori al Milan. Di seguito le dichiarazioni sull’attaccante del Napoli.

RASPADORI MILAN – «Per il futuro però si guarda anche al settore offensivo. Abraham è in prestito dalla Roma e Jovic in scadenza. Raspadori in prospettiva potrebbe essere un profilo perfetto ma per acquistarlo serve una super offerta».