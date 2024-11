Raspadori Milan, l’Atalanta va all’assalto: pronta l’offerta per l’attaccante del Napoli. Già in estate la Dea aveva sondato la pista

L’Atalanta va all’assalto di Raspadori per cercare di anticipare la concorrenza di Milan e Juve.

Secondo quanto reso noto da Calcionews24, infatti, la Dea farà un tentativo per prendere l’attaccante del Napoli nel mercato di gennaio dopo aver sondato la pista già in estate. L’offerta per provare a strappare Raspadori al club di Conte dovrebbe essere di 18-20 milioni.