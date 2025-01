Rashford Milan, due problemi per i rossoneri: cosa può bloccare la trattativa?

Condividi via email

Rashford Milan, l’attaccante inglesa resta in orbita rossonera. Quali sono però le difficoltà che possono rallentare questo affare

Marcus Rashford resta uno dei nomi più caldi in orbita Milan per questo calciomercato di gennaio. I rossoneri potrebbero però riscontrare alcune difficoltà nella trattativa, oltre alla questione ingaggio eccessivamente oneroso.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, al momento l’agente avrebbe mostrato gradimento per il trasferimento a Milano, però allo stesso tempo sta temporeggiando per avere l’opportunità di valutare anche altre opzioni. Un’altra problematica potrebbe subentrare con l’operazione Walker, il Diavolo non può acquistare entrambi nel corso di questa sessione.