Rapid Vienna Milan: Ibrahimovic e Moncada PRESENTI in Austria per seguire l’amichevole. I DETTAGLI sulla prima uscita stagione

Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada sono in Austria per seguire l’amichevole di questo pomeriggio tra Milan e Rapid Vienna, in programma alle ore 17:30.

Il direttore dell’area tecnica rossonera e il senior advisor di RedBird sono partiti questa mattina alle ore 11 da Malpensa insieme alla squadra rossonera per Vienna, dove assisteremo alla prima uscita di Paulo Fonseca da tecnico della formazione rossonera.