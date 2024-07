Rabiot esalta Theo Hernandez: «Se ne parla poco ma è essenziale per noi». Poi cita il Milan

Rabiot esalta Theo Hernandez: «Se ne parla poco ma è essenziale per noi». Poi cita anche il Milan in conferenza stampa

Intervenuto in conferenza stampa alla viglia della semifinale dell’Europeo tra Spagna e Francia, il centrocampista Adrien Rabiot ha parlato così di Theo Hernandez. Le parole dell’obiettivo di mercato del Milan.

RABIOT – «E’ un giocatore di cui si parla meno in questa squadra ma che ha un ruolo importante. Questo è un elemento essenziale. In Italia non è più necessario presentarlo. È vice-capitano del Milan. In Bleus ha disputato partite al top. Gestisce molto bene anche la pressione, come abbiamo visto quando ha realizzato il tiro decisivo in porta. Ha un gioco semplice ma ci fa tanto bene. Si adatta molto bene a questa linea difensiva. E’ un giocatore davvero fondamentale, che si abbina molto bene con Kylian a sinistra. Se ognuno farà la sua parte andremo in finale»