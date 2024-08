Rabiot Milan, la pista resta VIVA ma occhio all’OFFERTA della big europea per il francese! Il punto sul futuro del centrocampista

Accostato al calciomercato Milan come opzione per il centrocampo, i rossoneri non hanno ancora abbandonato la pista che potrebbe portare ad Adrien Rabiot. Il centrocampista è ancora svincolato dopo l’addio alla Juve e non ha trovato per il momento una sistemazione.

I rossoneri continuano ad informarsi e monitorano la situazione soprattutto qualora Bennacer dovesse esser ceduto in Arabia Saudita. Come fa sapere A Spor, però c’è da registrare l’inserimento del Galatasaray che avrebbe già presentato un’offerta al calciatore francese.