Rabiot Milan, da oggi è SVINCOLATO! Rossoneri in ATTESA come la Juve: la situazione sul futuro del centrocampista francese

Gli uomini del mercato Milan restano vigili sulla situazione legata ad Adrien Rabiot. Il centrocampista da oggi è ufficialmente svincolato, dato che il suo contratto con la Juventus è scaduto. Non è del tutto escluso, però, che possa rinnovare con i bianconeri.

Come ricorda Tuttosport, la Juve attende ancora una risposta dopo la proposta di un biennale (con opzione per un altro anno) a 7,5 milioni di ingaggio. Commissioni per la madre-agente sui 2 milioni di euro, ma la cifra potrebbe essere anche più alta del previsto. Solo dopo l’Europeo, però, l’ex PSG scioglierà tutti i nodi sul proprio futuro, con i rossoneri che continuano a lavorare sotto traccia.