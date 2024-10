Rabiot Milan, l’ex obiettivo rossonero esordisce da titolare col Marsiglia: la reazione dei tifosi è da urlo

Rabiot Milan, l’ex centrocampista della Juve e obiettivo rossonero in estate ha esordito da titolare con il Marsiglia

Buonissima prestazione di Adrien Rabiot con il Marsiglia nel suo esordio da titolare col club francese. L’ex obiettivo del calciomercato Milan non era mai stato inserito dal primo minuto da De Zerbi: il francese è rimasto in campo per 90 minuti nella vittoria contro il Montpellier.

Una prova importante in cui ha sbagliato pochissimo e i tifosi sui social si sono scatenati sopratutto in vista del prossimo match del Marsiglia dove Rabiot ritroverà il PSG da avversario.