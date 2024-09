Rabiot Milan, la RIVELAZIONE è incredibile: che MAZZATA per il francese. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Daniel Riolo, opinionista di RMC Sport, ha parlato del trasfeimento di Adrien Rabiot al Marsiglia a parametro zero. Il francese è stato un obiettivo del calciomercato Milan.

RABIOT AL MARSIGLIA – «Quello che sta succedendo al Marsiglia è davvero incredibile. Convincere Rabiot a tagliarsi quasi la metà d’ingaggio per venire a giocare al Marsiglia è un qualcosa di potente. Quello che ha fatto Benatia dal suo arrivo è davvero incredibile. Viene soprattutto perché nessuno lo vuole. Se la gente va in estasi perché Rabiot viene al Marsiglia, fate attenzione».

L’ESTATE DI RABIOT – «Nessuno lo voleva in Europa, si è tagliato la metà dello stipendio. Per me, il suo arrivo alla Juventus dopo aver lasciato il PSG (nel 2019, ndr) è coinciso con gli anni peggiori del club bianconero. È un centrocampista che ha pochissime qualità, a parte quelle tecniche».