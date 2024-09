Rabiot Milan, l’INFORTUNIO di Bennacer CAMBIA TUTTO? Ecco le novità di MERCATO

L’infortunio di Ismael Bennacer potrebbe favorire l’arrivo di Adrien Rabiot al Milan. Ecco come stanno davvero le cose

L’infortunio di Ismael Bennacer con la sua nazionale potrebbe riaprire inaspettatamente il calciomercato del Milan. Sondato per diverso tempo ma senza mai concretizzare, il nome di Adrien Rabiot non è mai passato di moda al Milan, benché lo stipendio poribitivo sia uno scoglio non indifferente per il suo arrivo.

Come successo anche durante il mercato, ci sarebbe infatti da arrivare a un accordo con mamma Veronique, che non ha mai dato l’impressione di essere pronta a scnedere a compromessi. Motivo per il quale l’arrivo di Rabiot continua a restare una chimera per la squadra rossonera.