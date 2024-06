Rabiot Milan: sensazioni sempre più negative in casa Juve e Moncada... TUTTI gli aggiornamenti

Rabiot Milan: sensazioni sempre più negative sul fronte rinnovo in casa Juventus e Moncada… TUTTI gli aggiornamenti

Sensazioni sempre più negative in casa Juventus per quanto riguarda il rinnovo del contratto di Rabiot in scadenza il prossimo 30 giugno, con il giocatore che dunque potrebbe davvero lasciare i bianconeri a parametro zero.

Sul francese c’è anche l’interesse del calciomercato Milan, che sta fiutando il possibile colpo per il centrocampo e che potrebbe entrare in scena non appena il francese sarà di fatto uno svincolato di lusso. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.