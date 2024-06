Rabiot Milan, anche i bookies credono allo SGARBO alla Juve: le QUOTE di un suo arrivo in rossonero

Rabiot Milan, anche i bookies credono allo SGARBO alla Juve: le QUOTE dell’arrivo del centrocampista francese in rossonero

Adrien Rabiot è più di un’idea balzata nella mente dei dirigenti e degli uomini del calciomercato Milan, viste le difficoltà della Juventus di trovare un accordo per il prolungamento di contratto che scadrà il 30 giugno. I rossoneri assaporano lo sgarbo alla rivale, e anche per i siti di scommesse comincia a prendere quota tale scenario.

Per gli esperti di Goldbet e Snai sarà un derby di mercato con l’Inter per aggiudicarsi il centrocampista francese: un suo arrivo in nerazzurro è dato tra la quota 2,75 e la quota 4, mentre in rossonero a 7,50.