Pulisic gioca dall’inizio: sarà lui il leader dell’attacco del Milan contro lo Slovan Bratislava. A lasciargli il posto è Loftus-Cheek

Pulisic, dopo essere entrato solo nel finale del match contro la Juve perché non al meglio dal punto di visto fisico, torna a giocare dall’inizio oggi in Slovan Bratislava Milan.

Sarà lui il leader dell’attacco di Fonseca, rivoluzionato per l’occasione, che è composto anche da Abraham per Morata, Chukwueze per Leao e Okafor per Musah. A lasciare il posto a Pulisic oggi in Champions League è Loftus-Cheek.

LE FORMAZIONI UFFICIALI