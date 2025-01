Pulisic a Sky: «Non vogliamo più avere alti e bassi. Ecco che partita mi aspetto domani. Sulla lite tra Conceicao e Calabria...»

Pulisic, esterno del Milan, ha parlato anche a Sky alla vigilia della gara di domani in Champions League contro la Dinamo Zagabria

Intervistato da Sky in vista di Dinamo Zagabria–Milan, Christian Pulisic ha dichiarato:

PAROLE – «Domani abbiamo una grande opportunità, se vinciamo siamo nelle prime otto: per noi è molto importante questa competizione e per me è la migliore cosa che c’è. Vogliamo vincere. Lite Calabria-Conceicao? Hanno risolto dopo. Noi dobbiamo andare avanti e adesso il focus è la partita di domani. Lo spirito della squadra dopo Parma è alto. Non vogliamo l’up and down, vogliamo solo up. Sono stato qua due anni fa con il Chelsea, non è facile giocare qua: ci aspettiamo una grande atmosfera e una buona squadra. Non sarà facile. Conceicao? Lui porta più intensità, al 100%. Penso che ha cambiato un po’ questo spirito: è importante per noi, non abbiamo tanto tempo per allenarci perché giochiamo ogni tre giorni. Walker? Si è integrato molto bene. Mi ha detto che non è possibile imparare l’italiano e sono d’accordo (ride, ndr). Lui è un grande giocatore e ci aiuterà tanto».