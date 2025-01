Pulisic a Milan Tv: «Partita molto complicata, ho già giocato qui e posso dire questa cosa»

Pulisic, esterno del Milan, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero in vista della sfida di domani contro la Dinamo Zagabria

Intervenuto a Milan Tv, Christian Pulisic ha parlato così in vista di Dinamo Zagabria–Milan:

PAROLE – «Sono pronto per la sfida di domani, sono felice di essere qua in Croazia: è molto importante per noi. Se vinciamo siamo nelle prime otto. Una grande opportunità. Ho giocato qua con il Chelsea, due o tre anni fa: sono una buona squadra. Non sarà facile e aspettiamo una grande partita al 100%. Dobbiamo giocare bene».