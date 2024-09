Pulisic Milan, c’è l’INDISCREZIONE che non si aspettava NESSUNO! C’entra Fonseca, cosa è successo a Milanello

Pulisic-Milan, c’è l’indiscrezione sul dialogo con Paulo Fonseca relativo alla posizione in campo: cosa è successo

Come riportato da calciomercato.com, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, aveva le idee chiare sulla posizione in campo di Christian Pulisic:

PAROLE – «Nel corso delle amichevoli estive che hanno visto il Milan protagonista, il tecnico Fonseca ha più volte ribadito come Christian Pulisic, in qualità di trequartista, fosse la scelta adatta allo stile di gioco e alla filosofia dell’allenatore portoghese: un calcio offensivo, spregiudicato, denso di ri-aggressione immediata e proposte in verticale, grazie alle combinazioni dei propri elementi in attacco. La vittoria ai rigori contro il Barcellona aveva fornito buone sensazioni: il ruolo da 10 sembrava cucitogli su misura. Segnava, faceva segnare, dava fantasia e regala imprevedibilità tra le linee. Normale che, con il debutto ufficiale in campionato, l’americano fosse confermato in quella posizione. Risultato? Una prova incolore. Ed ecco che lo statunitense torna sulle fasce e registra un gol e un assist nelle due successive partite».