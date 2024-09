Pulisic Milan, l’americano riceve un PREMIO dai TIFOSI: «Serata UNICA, è una SICUREZZA»

Pulisic Milan, l’americano riceve un PREMIO dai TIFOSI dopo il 4-0 col Venezia: «Serata UNICA, è una SICUREZZA»

Pulisic è stato eletto MVP del Milan dopo il 4-0 contro il Venezia. A renderlo noto è il club rossonero attraverso il proprio sito spiegando la scelta fatta dai tifosi.

PREMIO A PULISIC – Gol e assist in un’unica serata, per Christian Pulisic è meritatissimo il primo premio da MVP in stagione. Glaciale dal dischetto e preciso da corner, il nostro numero 11 è una sicurezza. Lui c’è sempre e ha convinto tutti anche nel 4-0 sul Venezia: prima l’assist per Fofana con un calcio d’angolo teso e di difficile lettura per la difesa avversaria, poi il gol su calcio di rigore per il tris rossonero.

Una prova totale da leader tecnico, insomma una prestazione delle sue. Chris ha abituato bene il pubblico di San Siro, che ha potuto esultare anche per le reti di Hernández, Fofana e Abraham, gli altri tre marcatori nel poker del Milan valido per la 4ª giornata di campionato.

Continua la striscia positiva dell’esterno americano, protagonista di un inizio di annata importante. L’assist a Pavlović contro la Lazio e il gol di Parma però non erano bastati per i tre punti, stavolta invece è arrivato anche il lieto fine. Pericolo costante e appoggio di sicurezza nelle situazioni complicate, l’11 si è fatto notare anche per il prezioso contributo alla fase difensiva della squadra.

Nelle preferenze dei tifosi rossoneri, espresse su AC Milan Official App, Pulisic ha superato gli altri goleador di giornata. Da Theo Hernández, che ha sbloccato il match ed è stato un fattore sulla corsia mancina, al duo che nella serata di San Siro ha fatto urlare al pubblico il proprio cognome per la prima volta, Abraham e Fofana, entrambi propositivi e determinati. Bravo Chris, continua così!