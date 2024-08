Pulisic Milan, il DIALOGO con Fonseca SCIOGLIE i dubbi! NUOVA posizione, giocherà lì

Pulisic-Milan, il dialogo con Fonseca scioglie i dubbi sulla posizione dell’americano: agirà come trequartista. Le ultime

Come riferito da Tuttosport, le prime prove tattiche fatte col suo Milan da Paulo Fonseca hanno definito una situazione chiara a livello di campo. Pulisic, in gol nell’ultima amichevole contro il Barcellona, non occuperà più la zolla di esterno destro d’attacco ma agirà come trequartista.

Il tecnico portoghese vuole sprigionare tutta la potenza offensiva della squadra posizionando l’ex Chelsea dietro Morata e con Leao e Chukwueze ai lati.