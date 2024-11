Pulisic Milan, in vista della sfida con la Juventus c’è una nuova idea tattica!

Pulisic Milan, Paulo Fonseca studia una nuova idea tattica con protagonista lo statunitense: il suo accentramento favorirebbe Reijnders

Come riporta la Gazzetta questa mattina, Paulo Fonseca in vista di Milan Juve starebbe preparando un nuovo modulo tattico. I rossoneri scenderebbero in campo con il solito 4-2-3-1 ma la variante riguarderebbe Pulisic.

Lo statunitense si accentrerebbe in mezzo al campo dalla destra, occupando quasi la posizione di mezzala. In questo modo potrebbe favorire l’avanzamento di Tijjani Reijnders, sempre più vicino agli attaccanti.