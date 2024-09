Pulisic Milan, QUESTO DATO è clamoroso: lo STATUNITENSE ha una percentuale del 100% in… Le ultimissime sui rossoneri

Pulisic è stato sicuramente una nota positiva di quest’inizio di stagione del Milan. Lo statunitense, fino ad ora, ha già realizzato due gol e due assist. In una statistica in particolare, però, spicca in modo netto.

Come riportato da Transfermarkt, Pulisic non ha mai sbagliato un rigore in carriera, né da quando è al Milan (quello di ieri è stato il primo impegni ufficiali) né con la Nazionale o con i suoi precedenti club.