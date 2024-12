Pulisic Milan, queste le condizioni dell’esterno: c’è ottimismo per questa data!

Pulisic Milan, queste le condizioni dell’esterno ex Chelsea: c’è ottimismo per il match di domenica 29 dicembre con la Roma

Christian Pulisic potrebbe rientrare per Milan Roma. In corso di valutazione le condizioni dello statunitense che, però, potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo nel corso di questa settimana.

Così riporta Tuttosport, che parla di ottimismo e fiducia che aleggia in casa rossonera. Fonseca conta di recuperare Pulisic e di poterlo schierare in campo a San Siro dal primo minuto o a gara in corso.