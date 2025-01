Pulisic fa chiarezza prima di Dinamo Zagabria Milan: «Non è così che ragioniamo»

Pulisic in conferenza stampa ha fatto chiarezza alla vigilia di Dinamo Zagabria Milan sull’atteggiamento della squadra

Christian Pulisic alla vigilia di Dinamo Zagabria-Milan, match che chiude il girone di Champions League, ha fatto chiarezza sull’atteggiamento tenuto dalla squadra tra campionato di Serie A e coppe europee.

IL MILAN PUO’ VINCERE LA CHAMPIONS? – «Non pensiamo che non giocando bene in campionato ci focalizziamo solo sulla Champions, non è così che ragioniamo. Vogliamo fare bene in ogni partita»